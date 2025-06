Adolescente confessa que matou pais e irmão e indica onde corpos foram escondidos

Adolescente de 14 anos é apreendido suspeito de matar os pais e o irmão mais novo (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um crime chocante foi registrado no distrito de Comendador Venâncio, em Itaperuna (RJ). Um adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais e o irmão caçula, de apenas 3 anos, enquanto todos dormiam, na noite de sábado (21). Os corpos foram encontrados na manhã desta quarta-feira (25), dentro de uma cisterna nos fundos da casa da família.

Inicialmente tratado como desaparecimento, o caso tomou outro rumo após o jovem confessar o crime a um tio e indicar onde havia escondido os corpos. A motivação, segundo ele relatou à polícia, seria o fato de ter sido proibido de viajar para o Mato Grosso, onde pretendia conhecer uma suposta namorada.

As vítimas foram identificadas como Antonio Carlos Teixeira (45), Inaila de Oliveira Freitas Teixeira (37) e o pequeno Antônio Freitas Teixeira (3). O adolescente foi apreendido e deve ser ouvido formalmente nos próximos dias. A Polícia Civil investiga a motivação e as circunstâncias do triplo homicídio.

Nas redes sociais, a família compartilhava momentos juntos em viagens e confraternizações. O filho caçula, que foi morto, completaria 4 anos neste mês de julho.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2025/17:09:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...