Adolescente confessa ter assassinado e esquartejado irmãos de 2 e 5 anos em comunidade indígena no AM; veja vídeo

Foto: Reprodução | Crime brutal ocorreu no município de Barreirinha a 331 km de Manaus, na manhã de quinta-feira (9).

Após o crime, o adolescente também teria matado o cachorro da família e cavado covas na intenção de ocultar os cadáveres.

Um crime brutal chocou a comunidade indígena de Boa Vista, na região do Andirá/Marau, município de Barreirinha a 331 km de Manaus, na manhã de quinta-feira (9).

Um indígena foi preso acusado de matar e esquartejar seus dois irmãos, de 2 e 5 anos de idade, dentro da casa onde a família morava. Após o crime, o adolescente também teria matado o cachorro da família e cavado covas na intenção de ocultar os cadáveres.

De acordo com informações dos policiais que atuaram na prisão, os corpos das crianças foram encontrados esquartejados no interior da residência. A mãe das vítimas, que não teve o nome divulgado, contou aos agentes que o filho, autor do crime, estava sob efeito de drogas no momento do ataque.

De acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, o suspeito foi detido por um agente comunitário indígena que atua na região, logo após o crime. Ele foi contido até a chegada das autoridades.

Durante a prisão, o suspeito confessou o crime em vídeo gravado pelos policiais, afirmando ter sido obrigado por um tio, identificado apenas como Valdecir, a cometer o assassinato.

Na sexta-feira (10), o adolescente foi transferido para internação provisória em Parintins. Além do duplo homicídio qualificado, ele também é suspeito de mausâ€’tratos a animal, com resultado morte.

O caso está sob responsabilidade do Juizado da Infância e Juventude Infracional de Barreirinha.

A Polícia Civil de Barreirinha segue investigando o caso para apurar as circunstâncias do crime e verificar a veracidade do depoimento do suspeito.

Fonte: Portal Giro com informações do G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/17:45:40

