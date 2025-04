Adolescente de 13 anos é dopada, sequestrada por 10 horas e estuprada

Foto: Ilustrativa / Getty Images | Criminoso foi preso após ter placa do carro rastreada. Vítima também sofreu outras agressões.

Crime ocorreu nessa 4ª feira, em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. Estuprador foi preso após ter placa do carro rastreada.

Uma adolescente de 13 anos foi dopada, sequestrada e estuprada, nessa quarta-feira (2/4), por um homem que fingia ser influenciador digital. A vítima ficou ao menos 10 horas em posse do abusador, que havia sido preso anteriormente por outros crimes de violência sexual.

O sequestro da adolescente ocorreu em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal. O criminoso, identificado como Robério Leandro Rodrigues Barreto, 43 anos, aproximou-se da vítima enquanto ela chegava em casa da escola, disse ser “influenciador do TikTok” e a convidou para gravar um vídeo.

A proposta envolvia experimentar algumas bebidas e, caso “adivinhasse o sabor delas”, receberia em troca valores em dinheiro. O líquido oferecido à adolescente, no entanto, tinha uma substância que a dopou e impediu de reagir após a ingestão. A adolescente, então, foi levada para o carro do criminoso, que fugiu do local em seguida.

A mãe da vítima cochilava e não notou que a filha havia se atrasado para voltar da escola, o que não era comum, segundo depoimento à polícia. Ao acordar e perceber que a adolescente não havia chegado, ela teve um mau pressentimento e entrou em contato com conhecidos da escola, os quais disseram ter visto a estudante deixar o colégio.

Em uma delegacia de Águas Lindas, a mãe contou o ocorrido, e uma equipe de policiais civis foi até o endereço dela para tentar obter imagens e informações. Quando os investigadores estavam no local, um vizinho disse ter visto a vítima entrar em um carro.

A jovem só foi encontrada por volta da 1h desta quinta-feira (3/4), depois de policiais rodoviários federais receberem informações sobre a placa do veículo de Robério Leandro. A corporação verificou que o criminoso passava pela DF-180 e conseguiu abordá-lo.

Estupro de vulnerável e lesão corporal

Em seguida, a vítima saiu do carro aos prantos e relatou que foi estuprada. Ela detalhou que, após aceitar participar do “vídeo do influenciador”, desmaiou e só acordou em um local desconhecido, deitada em uma cama, nua e amarrada, enquanto o criminoso tocava as partes íntimas dela.

A adolescente acrescentou que o criminoso a mandou obedecer e que implorou para não ser novamente estuprada. A vítima, então, foi agredida de outras formas, sofreu um corte no lábio e ficou com o rosto inchado.

O abusador chegou a dizer à jovem que a mãe dela lhe devia R$ 5 mil – o que ele mesmo e a responsável pela jovem negaram posteriormente – e que a sequestrou como “forma de pagamento”.

Os policiais rodoviários federais verificaram que a vítima estava visivelmente sob efeito de alguma substância e, no porta-malas do veículo, encontraram uma abraçadeira, conhecida como “enforca-gato”, além de diversas bebidas e uma ducha de higiene íntima.

O estuprador foi preso em flagrante e levado para a 2ª Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Ceilândia), onde a mãe da adolescente e a própria vítima relataram que jamais o tinham visto. Robério Leandro deve responder pelos crimes de lesão corporal e estupro de vulnerável.

