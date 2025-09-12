Adolescente de 13 anos é suspeita de matar a mãe com ajuda do namorado; no MT

Foto: Reprodução | A Polícia Civil suspeita que Samara Aparecida da Conceição, de 34 anos, tenha sido morta pela própria filha, de apenas 13 anos, e pelo namorado dela, de 16. Samara foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta quinta-feira, 11 de setembro, em Colíder. O corpo da vítima não apresentava ferimentos visíveis nem sangramento.

Inicialmente, o ex-companheiro de Samara chegou a ser considerado suspeito, mas essa hipótese foi descartada.

Segundo informações da imprensa local, o casal de adolescentes está desaparecido desde a descoberta do corpo. Pessoas próximas à vítima relataram que Samara não aceitava o relacionamento da filha com o rapaz, o que pode ter motivado o crime.

O corpo de Samara foi encontrado no quarto onde ela dormia com a filha. A mulher estava com as mãos amarradas para trás, com o fio de ferro de passar roupas e uma camiseta enrolada no pescoço. Não havia sinais aparentes de violência física externa ou sangramento, levantando à suspeita de que a causa da morte tenha sido asfixia.

Uma testemunha relatou que o crime teria ocorrido entre a noite de quarta-feira (10) e a madrugada de quinta (11). Foi essa testemunha quem encontrou Samara morta no chão do quarto.

Buscas estão sendo feitas para localizar os adolescentes suspeitos.

Fonte: Estadão Mato Grosso/Jornal Folha do Progresso com informações PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/20:09:46

