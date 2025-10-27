Adolescente de 13 anos que agrediu mulher para roubar é executado a tiros em Marabá (PA)

Foto Reprodução| Um adolescente de 13 anos, que ficou conhecido após a ampla repercussão de um vídeo em que aparece agredindo uma mulher durante um assalto em 2024, foi executado a tiros na madrugada desta segunda-feira (27), em Marabá, no sudeste do Pará.

Segundo informações, dois homens em uma motocicleta preta se aproximaram da vítima, identificada como Elias Brito de Oliveira, e efetuaram diversos disparos. O crime ocorreu na avenida Maria Adelina, esquina com a travessa Planalto, no bairro Liberdade. Elias estava acompanhado de dois menores, que conseguiram fugir sem ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente tinha histórico de atos infracionais, incluindo furtos, roubos e posse de drogas, somando mais de 20 registros na delegacia. Em fevereiro deste ano, ele já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio.

A mãe do adolescente chegou a registrar uma ocorrência de ameaça de morte no Ministério Público, relatando temer pela vida do filho.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/17:00:25

