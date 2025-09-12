Adolescente de 13 anos suspeita de matar a mãe em Colider (MT) é apreendida com o namorado

Foto: Reprodução | A Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta quinta-feira (11), a filha da servidora pública Samara Aparecida Conceição, 34 anos, encontrada morta dentro de casa em Colíder (MT). A adolescente de 13 anos estava acompanhada do namorado, de 16 anos, e de outro menor, de 13. O trio foi localizado na zona rural, entre Colíder e Nova Canaã do Norte, em posse de R$ 4 mil da vítima.

O major PM Leonel Avelino Corbellini Neto confirmou que os jovens foram encontrados debaixo de uma árvore em um pasto. “Desde as primeiras horas da manhã, após o crime ser registrado, as equipes saíram em ronda atrás da filha da vítima, que havia desaparecido de madrugada”, relatou.

Segundo a polícia, os adolescentes não deram detalhes sobre o homicídio, apenas informaram que pegaram o dinheiro e pretendiam gastá-lo na feira agropecuária da cidade vizinha.

Samara foi encontrada morta por volta da madrugada, entre as 22h de quarta-feira (10) e 4h da manhã desta quinta-feira. Ela estava com as mãos amarradas para trás com fio de ferro de passar roupas e uma camiseta amarrada no pescoço. Não havia sinais aparentes de violência física ou sangramento, o que leva a polícia a suspeitar de morte por asfixia.

Uma testemunha relatou que, ao entrar no quarto onde Samara dormia com a filha, encontrou a mulher caída no chão, já sem vida e amarrada.

A Prefeitura de Colíder divulgou nota de pesar pela morte da servidora, que trabalhava como recepcionista na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

