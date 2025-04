Adolescente de 13 anos tenta envenenar a própria mãe em Vitória do Xingu

Veneno no café | Foto: Ilustrativa

A adolescente de 13 anos é suspeita de tentar envenenar a própria mãe. A tentativa foi depois que a vítima procurou a delegacia para denunciar que a filha estaria se envolvendo com um homem de 20 anos.

O caso aconteceu na cidade de Vitória do Xingu. Ao tomar conhecimento da denúncia, a adolescente teria se revoltado e, já em casa, teria colocado veneno em uma xícara de café que foi entregue à mãe. O Conselho Tutelar do município atendeu a ocorrência.

A mulher percebeu o gosto estranho da bebida e chegou a cuspir o café, mas o breve contato com a substância usada para matar insetos, sendo tóxico também para humanos, foi suficiente para provocar sintomas como náuseas, vômito, falta de ar e tontura. Ela foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu atendimento emergencial e passou por uma lavagem estomacal.

Ainda segundo familiares, enquanto a mãe estava internada, a adolescente fugiu para a casa do namorado. A jovem já havia escrito bilhetes à mãe dizendo que não aguentava mais e que pretendia fugir com o rapaz. A adolescente já foi acusada de furtar dinheiro de colegas na escola e de uma poupança que a mãe guardava em casa. Após várias horas de buscas, a jovem foi encontrada e apreendida. O namorado continua foragido.

”Recebemos uma ligação com o local onde ela estaria escondida, chegando lá conduzimos ela até a delegacia do município para os procedimentos com a polícia e agora o caso está sob disposição do judicial” disse Átila Ferreira, conselheiro.

Em depoimento à polícia, a adolescente deu versões contraditórias sobre o ocorrido. Primeiro, afirmou acreditar que um vizinho teria tentado envenenar a mãe. Depois, mudou a versão e culpou uma vizinha com quem teve desavenças no passado.

Por fim, ela disse ter utilizado um copo rosa encontrado na casa dos fundos, sem saber que continha veneno. A mãe, no entanto, contestou essa versão, afirmando que a xícara usada é a que ela utiliza diariamente. Apesar das contradições, a adolescente mostrou à equipe policial uma sacola de lixo onde estavam dois frascos de veneno, reforçando a suspeita de que ela tenha planejado o ato.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura se houve tentativa de homicídio. A adolescente poderá ser responsabilizada conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

