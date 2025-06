Adolescente de 13 anos usa treino de jiu-jitsu para se defender de agressor

Menina usa treino de jiu-jitsu para se defender — Foto: ABC7 Notícias Área da Baía/Youtube

Caso aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos.

Uma adolescente de 13 anos usou o treinamento de jiu-jitsu para se defender ao ser atacada por um homem enquanto voltava da escola para casa na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o noticiário ABC7, a polícia local ainda está procurando o agressor.

De acordo com as autoridades, o suspeito teria se escondido entre dois carros estacionados e avançou em direção à garota “para dar um soco nela”, no que ela teria revidado, além de ter aplicado uma chave de braço no homem.

“Ela também deu algumas joelhadas e o jogou no chão”, afirmou o sensei Michael Blackburn à ABC News sobre o incidente. “Ela pisou no pé e quebrou o tornozelo dele”, disse.

O profissional, que ensinou a arte marcial brasileira à menina durante os últimos três anos, afirmou ter ficado arrasado porque sua aluna foi atacada, mas aliviado por ela conseguir se proteger.

“Eu disse a ela que estávamos orgulhosos, e que fez exatamente o que deveria fazer”, declarou. “Você tem que lutar na sala de aula como se fosse se proteger na rua.”

