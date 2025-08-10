Adolescente de 14 anos aplica manobra e salva primo engasgado em Fortaleza; veja vídeo

Adolescente de 14 anos salva primo engasgado aplicando manobra de Heimlich, em Fortaleza — Foto: Reprodução

Igor, de 13 anos, havia se engasgado com a mistura de leite e flocos crocantes. Enquanto tentavam pedir ajuda a um vizinho, o primo fez a manobra de Heimlich.

Um momento de descontração foi seguido de um grande susto. O adolescente Igor Vasconcelos, de 13 anos, conversava com o primo Silas, de 14 anos, na sala de um apartamento em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (7). Enquanto Igor ria de algo dito pelo primo, ele se engasgou com uma mistura de leite e achocolatado com flocos crocantes.

Igor foi salvo depois que Silas aplicou a manobra de Heimlich, técnica de tração abdominal para desobstruir as vias aéreas. Imagens da câmera posicionada na cozinha do apartamento, no bairro Guararapes, captaram toda a movimentação e o salvamento (veja vídeo acima).

Igor mora na cidade de Tianguá, no interior do Ceará, e estava em Fortaleza desde o início da quinta-feira (7). A família veio para a capital para participação em um evento sobre educação. O caso aconteceu no apartamento da tia dele, onde o adolescente estava com ela e o primo.

A empresária Lione Vasconcelos, de 46 anos, é mãe de Igor e explicou ao g1 que, momentos antes do engasgo, os dois primos conversavam na sala de estar. Ao ver Igor começando a se engasgar, Silas disse ter pensado que a situação seria uma brincadeira.

Susto na cozinha

Igor chegou quase sem fôlego e tossindo bastante perto da pia da cozinha. No local, estava a tia dele, Joana, que limpava o local após o jantar. Ao ver a situação, ela tentou bater nas costas do jovem e fez com que ele levantasse os braços.

“É aí que o Silas se toca e vê que o Igor não tava brincando, que realmente ele tava engasgado. E aí começa a aflição, o desespero. A Joana disse que não sabia como agir, passava o pano na pia. A gente até começou a rir revendo o vídeo várias vezes depois, vendo os detalhes. Ela disse que ficou tão apavorada, que não sabia o que fazer”, conta Lione.

Durante a ação, Joana orientou o filho a buscar ajuda na casa do vizinho, que é médico. Quando o jovem voltou para o apartamento, Joana também saiu para bater na porta do vizinho.

A sós com Igor na cozinha, Silas resolveu aplicar a manobra de Heimlich. Momentos depois, Igor conseguiu expelir um pouco do líquido e passou a respirar com menos dificuldade.

“O Silas disse que, quando saiu na porta pra poder pedir ajuda, ele pensou… E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo mesmo que agiu. Ele pensou: ‘se eu pedir ajuda, como a minha mãe não está sabendo socorrer, o Igor vai estar morto quando eu voltar’. Então ele já retornou na hora e fez a manobra. E foi isso que salvou o Igor”, detalha Lione.

O adolescente tinha aprendido a técnica de salvamento com o irmão mais velho, Eduardo. Segundo Lione, os sobrinhos já tinham conversado uma vez sobre como fazer a manobra de Heimlich.

“Ele [Eduardo, irmão de Silas] tem aquelas curiosidades que algumas pessoas têm, de saber como salvar uma pessoa. Ele viu alguns vídeos de internet. E, dessa vez, o Silas colocou em prática o que tinha conversado com o irmão”, explicou a empresária.

Ela afirma também que a ligação entre os primos foi um fator importante para que Silas tenha agido de forma rápida e eficiente. Depois de conseguir salvar Igor, o adolescente também tranquilizou a própria mãe, que ainda não tinha entendido que o adolescente já estava melhorando.

Adolescente passa bem

Lione tinha acabado de voltar do evento quando o vídeo do episódio foi publicado em um grupo da família. Ela conta que ficou apavorada ao ver a cena.

“Foi uma situação horrível mesmo. Eu só sabia chorar. Na hora, eu já mandei buscá-lo. E ficou todo mundo abalado de saber que, de certa forma, a gente é tão vulnerável. Num piscar de olhos, tudo pode se acabar”, conta Lione.

Na mesma noite, a família levou o adolescente para um hospital privado. Igor ainda relatava muita dor na garganta e no peito. Ele passou a tomar um medicamento para alívio da dor e não ficou com nenhuma outra sequela após o episódio.

Ainda segundo a mãe, o caso mostra que os riscos são reais mesmo para adolescentes e adultos, visto que a maior preocupação sobre o engasgo se volta para crianças menores e idosos.

Conforme Lione, o sentimento é de gratidão pela atitude de Silas. Inicialmente preocupada sobre a exposição do vídeo, ela explica que os familiares consideraram importante compartilhar as imagens. A intenção é que outras pessoas se conscientizem sobre a técnica, que pode salvar mais vidas no futuro.

Fonte: G1/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2025/18:33:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...