Adolescente de 14 anos incendeia apartamento e mata a irmã de 11 meses em Guarujá, SP — Foto: Netto santos

Garota foi apreendida pela Polícia Militar no bairro Cantagalo, nesta segunda-feira (14).

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida após incendiar um apartamento com os dois irmãos dentro, em um conjunto habitacional de Guarujá, no litoral de São Paulo. A bebê de 11 meses morreu no local, enquanto o irmão, de 2 anos, foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital Santo Amaro.

O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 14h10, em um apartamento localizado na Rua 109, no bairro Cantagalo. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, o fogo já havia sido controlado por moradores.

Ainda segundo a corporação, um homem entrou no apartamento em chamas pela janela e conseguiu retirar as duas crianças. Apesar do resgate, a bebê morreu por inalação de fumaça.

A criança de 2 anos deu entrada em estado grave no Hospital Santo Amaro, que informou, em nota, que ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.

Conforme apurado pela TV Tribuna, afiliada da Globo, a adolescente ateou fogo no carpete do apartamento, acionou o registro de gás e trancou a porta em seguida.

A adolescente foi apreendida e encaminhada ao DP Sede de Guarujá. Ela responderá por ato infracional análogo à tentativa e ao homicídio consumado. O g1 solicitou mais informações à Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno até a publicação.

Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Guarujá lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares das vítimas.

“Por determinação do prefeito Farid Madi, as secretarias de Saúde (Sesau), Desenvolvimento e Assistência Social (Sedeas) e Fundo Social de Solidariedade estão monitorando o caso, colocando-se à disposição do que for necessário”, acrescentou a administração municipal.

Por fim, a prefeitura disse que casos dessa natureza reforçam o compromisso da atual gestão na “expansão do programa de saúde mental para as famílias e para as crianças”.

