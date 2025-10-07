Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Foto: Reprodução | Adolescente teria sido agredida até a morte por namorado.

Vera Lúcia Rodrigues Costa, de 15 anos, foi encontrada morta dentro de uma casa

Uma adolescente identificada como Vera Lúcia Rodrigues Costa, de 15 anos, foi agredida até a morte em Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso foi registrado na Rua João Santana, no bairro do Jequiézinho, onde a vítima foi encontrada sem sinais vitais dentro de uma residência na madrugada de segunda-feira (6).

De acordo com informações da polícia, o namorado de Vera Lúcia, que tem 17 anos, é o principal suspeito do crime e está sendo procurado. Segundo informações iniciais, ele teria confessado para o pai o crime por telefone, alegando que fez uma ‘besteira’. Antes do crime, que ocorreu às 2h, o suspeito e a vítima estariam bebendo no local.

Na casa onde o crime foi registrado, a adolescente foi encontrada com ferimentos contundentes na cabeça, mas a arma do crime ainda não foi localizada. Além do desespero, a família foi surpreendida com a morte de Vera, já que os parentes da vítima não sabiam de conflitos entre ela e o suspeito.

Os dois namoravam há um ano e meio. A última vez que Vera foi vista com vida pelos familiares foi no domingo (5), quando saiu de moto com o suspeito. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC) através da Delegacia Especial de Atendimento À Mulher (DEAM de Jequié).

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/10/15:12:44

