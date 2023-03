Adolescente de 15 anos é morto com estilete por colega de escola

(Foto:Reprodução) – Um adolescente, de 15 anos, morreu após ser golpeado com estilete em uma briga de escola em Nepomuceno, no Sul de Minas, no início da noite desta segunda-feira (6). O suspeito, também de 15 anos, foi apreendido pela polícia.

Segundo a Polícia Militar (PM), os adolescentes deixavam o turno da tarde, quando houve um desentendimento após uma brincadeira. Irritado, o suspeito desferiu um golpe de estilete no pescoço do colega de sala ainda na Escola Estadual Doutor Ernane Vilela Lima.

O jovem sofreu um esgotamento de sangue e uma queda brusca na pressão arterial. Ele foi socorrido pelos funcionários da escola e encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Nepomuceno, mas deu entrada já sem vida.

De acordo com a polícia, o adolescente suspeito fugiu do local do crime, mas foi apreendido pelos militares após denúncia anônima. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que deslocou a perícia oficial e realizou os primeiros levantamentos no local do crime. O adolescente foi conduzido e ouvido na presença de seu representante legal. Em seguida, a Autoridade Policial ratificou a apreensão em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) lamentou profundamente a morte do estudante (veja nota completa abaixo). A pasta afirmou ainda que a Superintendência Regional de Ensino de Varginha está monitorando o caso e prestando todo o apoio às famílias. As aulas do turno da noite desta segunda-feira (6/3) e também desta terça-feira (7/3) foram suspensas.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Correio Braziliense em 08/03/2023/08:02:27

