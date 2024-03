Adolescente de 15 anos invade escola e esfaqueia dois alunos e uma monitora no Distrito Federal

Fachada do Centro Educacional São José — (Foto: Reprodução / Facebook)

Um adolescente de 15 anos esfaqueou dois alunos e uma monitora em uma escola em São Sebastião, no Distrito Federal, na manhã desta segunda-feira. As vítimas não sofreram ferimentos graves. De acordo com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a equipe gestora do Centro Educacional São José comunicou que o estudante, em sala de aula, levantou-se e começou a agredir os colegas com uma arma branca, no início das aulas. O professor que estava em sala deteve o aluno.

A direção da escola acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros para atendimento. A PMDF convenceu o jovem, que carregava duas facas, a se entregar na escola. A escola dispensou as aulas que ocorreriam no turno matutino.

O jovem foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente. A escola fica na quadra 16 da Área Especial.

A Secretaria de Educação repudiou “qualquer forma de violência, dentro ou fora da escola”.

— (Reforçamos) o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos, para garantir a segurança e integridade da comunidade escolar.

É o segundo caso de ataque com faca em escolas do Distrito Federal na última semana. Na quinta-feira, um adolescente de 15 anos foi esfaqueado em frente ao Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns, no Itapoã, no Distrito Federal. O estudante foi internado no hospital da região e, segundo a família, ele está em estado grave e corre risco de não voltar a andar.

