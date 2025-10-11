Adolescente de 15 anos sai a pé do Paraná para encontrar um rapaz em Belém do Pará é resgatada

(Foto>Reprodução) – Adolescente é resgatada na PR-180 após sair a pé de Cascavel (PR) vcom destino a Belém do Pará; plano era chegar em 22 dias e encontrar um rapaz.

Uma adolescente de 15 anos, moradora de Cascavel (PR), foi localizada na última terça-feira (7) caminhando sozinha pela rodovia PR-180, nas proximidades do lixão de Cafelândia (PR). A jovem, de nacionalidade argentina, chamava atenção de motoristas e moradores da região devido ao perigo representado pelo intenso tráfego de caminhões e pela falta de acostamento no trecho.

Segundo informações, populares que passavam pela rodovia decidiram parar e oferecer ajuda ao perceberem a situação de risco. Minutos depois, uma equipe do Conselho Tutelar de Cafelândia (PR), já acionada por moradores, chegou ao local para prestar atendimento.

Durante a conversa com os conselheiros tutelares, a adolescente relatou que havia conhecido um rapaz pela internet e que pretendia viajar até a cidade de Belém, no Pará — a mais de 3.200 quilômetros de distância de Cascavel. Determinada a chegar ao destino, ela afirmou que já havia caminhado cerca de 100 quilômetros e acreditava que completaria o percurso em aproximadamente 22 dias.

Após o resgate, o Conselho Tutelar entrou em contato com o tio da jovem, responsável por sua guarda legal em Cascavel. O familiar se deslocou até Cafelândia para buscá-la e acompanhá-la de volta para casa.

Fonte: GR Informações e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2025/10:25:51

