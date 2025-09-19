Adolescente de 16 anos é morta a tiros em Curralinho no Marajó

Foto: Reprodução | De acordo com informações preliminares repassadas à PM, a vítima teria envolvimento com uma facção criminosa e estaria em dívida com integrantes do grupo.

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada a tiros na madrugada desta quinta-feira (18), no município de Curralinho, no arquipélago do Marajó. O crime ocorreu na Rua Alcides Moura, no bairro do Cafezal.

Segundo a Polícia Militar, a jovem caminhava com o namorado, de 17 anos, em direção à ponte da cidade quando foi surpreendida por um homem armado. O suspeito teria anunciado um assalto, mas em seguida mandou o adolescente se afastar, dizendo: “Sai fora, playboy”. Logo depois, atirou contra a garota, que morreu ainda no local.

O namorado contou aos policiais que, ao fugir, ouviu ao menos três disparos.

De acordo com informações preliminares repassadas à PM, a vítima teria envolvimento com uma facção criminosa e estaria em dívida com integrantes do grupo. Moradora de Belém, ela havia chegado a Curralinho há poucos dias, possivelmente para se esconder.

A Polícia Civil realizou o levantamento inicial e providenciou a remoção do corpo para o Hospital Municipal de Curralinho. O celular da adolescente foi apreendido para análise. O caso segue em investigação.

Fonte: Estado do Para Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/14:41:06

