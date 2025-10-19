Adolescente de 17 anos foge com bebê após ser ameaçada com faca pelo namorado em MT

Foto: Ilustrativa | Adolescente de 17 anos fugiu com o filho de aproximadamente um ano após ser ameaça de morte e perseguida pelo companheiro da jovem, de 24 anos, na madrugada deste sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi atendido por volta das 00h05. A vítima foi perseguida pelo suspeito pelas ruas e só conseguiu escapar ao receber abrigo de pessoas desconhecidas, a cerca de duas quadras de sua residência. A jovem relata que estava com a criança no colo quando o homem a perseguiu e, em seguida, tentou invadir o imóvel onde ela estava escondida para esfaqueá-la.

A viatura deslocou-se até o endereço e encontrou o suspeito dentro da casa, bastante exaltado. Durante a abordagem, o homem resistiu à prisão e passou a gritar em busca de apoio de um suposto membro de facção. Foi necessário o apoio de três policiais para contê-lo. Ele recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon em razão das lesões sofridas durante a contenção e, em seguida, foi encaminhado à delegacia. No local da detenção os policiais apreenderam uma faca.

Ainda segundo o registro, o suspeito proferiu ameaça de morte contra a adolescente dentro da viatura, dizendo: “Não vou ficar preso muito tempo, assim que eu sair eu mato você”. A vítima relatou também que já vinha sendo alvo de agressões anteriores e cárcere privado, mas que tinha medo de denunciar em razão da suposta ligação do companheiro com uma facção criminosa.

A ocorrência foi registrada como ameaça consumada, tentativa de homicídio doloso e injúria consumada. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

Fonte: Gazeta Digital e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/10/2025/19:41:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...