Adolescente desaparecido a seis dias é encontrado morto em Altamira

O jovem Francisco Álvaro, de 19 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (15), foi encontrado morto na zona rural de Altamira, no sudoeste do Pará.

O corpo foi localizado nesta sexta-feira (20) na estrada da Serrinha, já em avançado estado de decomposição e com marcas de tiro na cabeça.

Segundo informações da família, Francisco foi visto pela última vez por volta das 14h de domingo, no bairro Bela Vista. Ele teria saído de casa para comparecer a um velório, sem levar o celular, e desde então não havia mais sido localizado.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e deve apurar as circunstâncias e possíveis motivações do crime.

