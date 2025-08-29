Adolescente desaparecido é encontrado morto em saco plástico no Pará

(Foto: Reprodução) – O embrulho volumoso no local chamou a atenção dos moradores que passavam pela área.

Kaique Fernandes Guimarães, de 17 anos, foi encontrado morto dentro de um saco plástico na manhã de quinta-feira (28/8), na rua Macapá, em Canaã dos Carajás, município no sudeste do Pará. Ele estava desaparecido desde o último domingo (24/8).

O embrulho volumoso no local chamou a atenção dos moradores que passavam pela área. Eles acionaram a Polícia Militar, que constatou o corpo do garoto envolto no saco plástico.

O perímetro isolado até a chegada das polícias Científica e Civil. As circunstâncias da morte de Kaique ainda estão sendo apuradas. Porém, conforme o portal Fala Sério Carajás, há indícios de que tenha sido uma morte violenta.

Até o começo da manhã desta sexta-feira (29/8), nenhuma pessoa havia sido presa por suspeita de envolvimento no caso.

