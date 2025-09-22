Adolescente é apreendida suspeita de esfaquear companheiro em Marabá

Foto: Ilustração | O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio tentado.

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida pela Polícia Militar na manhã de domingo (21/9), após desferir golpes de faca contra o companheiro, identificado como Ivanilson Lopes de Sousa Duarte, no bairro Nova Marabá, região sudeste do Pará. O caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio tentado.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) por volta das 8h35, após denúncia de que um homem havia sido esfaqueado na Folha 06. No local, a adolescente relatou que cometeu o ato após uma tentativa de agressão física por parte do companheiro.

A vítima foi socorrida, mas até o momento não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A adolescente foi conduzida à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, que apura as circunstâncias do caso.

