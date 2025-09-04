Adolescente é apreendido após acidente que amputou perna de homem no Pará
(Foto: Reprodução) – A vítima seguia em uma moto pela PA-252 quando foi atingida por outra motocicleta que puxava uma carretinha carregada de telhas, sem iluminação e sem sinalização
Um adolescente, de idade não divulgada, foi apreendido após um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (3/9) em Moju, no nordeste do Pará, que resultou na amputação da perna de um homem. A vítima, Manoel Gonçalves Pereira, conhecido como “Fumo”, seguia em uma moto pela PA-252 quando foi atingida por outra motocicleta que puxava uma carretinha carregada de telhas, sem iluminação e sem sinalização.
Conforme o portal Moju News, ao tentar fazer uma manobra brusca, o veículo colidiu contra a moto em que Manoel estava, provocando fraturas expostas.
Em nota, a Polícia Civil informou que lavrou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional analógico a dirigir veículo automotor sem habilitação, envolvendo um adolescente. “Ele foi ouvido e entregue aos responsáveis, com compromisso de apresentação ao Ministério Público. O pai foi autuado em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para permitir que ele conduzisse o veículo sem habilitação. As vítimas receberam atendimento médico”, comunicou.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Rota do Pará e Polícia Militar Rodoviária prestaram os primeiros atendimentos e levaram Manoel para a Unidade Mista de Saúde de Moju. Em seguida, devido à gravidade, foi transferido para Belém, onde passou por cirurgia e teve o pé direito amputado. Seu estado de saúde é estável.
Ainda segundo o Moju News, um homem chegou a assumir a culpa pelo acidente na delegacia, mas as investigações da Polícia Civil revelaram que o verdadeiro condutor era um adolescente que havia fugido do local. O garoto foi apreendido.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno.
