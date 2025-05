Adolescente é apreendido após agredir a mãe e destruir a casa em MT

Segundo a vítima, as agressões ocorreram após ela se recusar a dar dinheiro ao filho para compra de drogas. — Foto: Bruna Bonfim/g1

Segundo a vítima, a motivação do ataque seria a negativa dela em fornecer dinheiro para o adolescente adquirir entorpecentes

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta quinta-feira (29), suspeito de espancar a própria mãe e destruir a csa da família, no Centro de Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá. Segundo a vítima, as agressões ocorreram após ela se recusar a dar dinheiro ao filho para comprar de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h da manhã para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma televisão quebrada no meio da rua e diversos sinais de destruição dentro da casa.

A mulher, de 37 anos, apresentava lesões pelo corpo, e relatou que o filho, além das agressões, quebrou móveis e outros objetos da casa. Ainda segundo ela, a motivação do ataque seria a negativa em fornecer dinheiro para o adolescente.

Durante a abordagem, o suspeito resistiu à apreensão e tentou agredir os policiais, sendo contido pela equipe. O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou a ocorrência. O adolescente foi encaminhado à delegacia, onde o caso foi registrado.

