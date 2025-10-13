Adolescente é apreendido em ação da PF contra circulação de moeda falsa, em Trairão (PA)

Imagem de arquivo | Durante a ação, foram encontradas em posse do adolescente o valor total de um mil reais, distribuídos em cédulas de R$ 200,00, R$100,00, e R$ 50,00 falsificadas.

A Polícia Federal apreendeu um adolescente em flagrante, pelo ato infracional análogo ao crime de moeda falsa, na cidade de Trairão, no sudoeste paraense. Durante a ação, foram encontradas em posse do adolescente o valor total de um mil reais, distribuídos em cédulas de R$ 200,00, R$100,00, e R$ 50,00 falsificadas.

A ação aconteceu na sexta-feira (10), e na mesma semana, foi realizada uma prisão em flagrante na cidade de Itaituba. Um homem que portava o valor total de R$ 4.900,00 em notas de R$100,00 (cem reais) com características de falsidade, foi encaminhado à autoridade policial na recém criada Delegacia de Polícia Federal em Itaituba/PA para as medidas de polícia judiciária cabíveis.

A Polícia Federal reforça que a aquisição, posse e circulação de moeda falsa são crimes que causam prejuízos à economia nacional e à população, especialmente a terceiros de boa-fé.

Fonte: Polícia Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/14:10:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...