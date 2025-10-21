Adolescente é apreendido por direção perigosa em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar no final da tarde de segunda-feira (20), por volta das 17h15, em Novo Progresso, após ser flagrado conduzindo uma motocicleta de forma perigosa pela Avenida Brasil.

De acordo com o relatório da guarnição do 46° Batalhão da Polícia Militar, o jovem pilotava uma motocicleta Honda Titan 150, de cor vermelha, sem placa, e passou a realizar manobras arriscadas em meio ao trânsito intenso, quase colidindo com outra motocicleta.

Os policiais informaram que a ação colocou em risco a integridade física de pedestres e condutores, que precisaram frear bruscamente para evitar um acidente.

O condutor, identificado como M. M, de 17 anos, foi abordado e constatou-se que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nenhum material ilícito foi encontrado durante a revista pessoal e veicular.

Segundo a PM, o adolescente é conhecido por realizar manobras perigosas e por já ter fugido de abordagens anteriores. O veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Por ser menor de 18 anos, o adolescente não é preso, pois não responde criminalmente como um adulto.

No caso dele, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) — Lei nº 8.069/1990 —, que prevê medidas socioeducativas, e não penas de prisão.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2025/07:03:28

