Adolescente é conduzido à delegacia de Cajazeiras(PB), suspeito de agredir e tentar estuprar bisavó de 79 anos

Foto: Reprodução | Um menor de 15 anos de idade foi conduzido à delegacia de Cajazeiras na tarde deste domingo (5) suspeito de agredir e tentar violentar sexualmente sua bisavó, de 79 anos. O fato, segundo a Polícia Militar, aconteceu em uma residência do sítio Jerimum, na zona rural da cidade de Triunfo, no Alto Sertão.

Conforme o relato policial, a guarnição foi acionada no início da tarde deste domingo (5) pelo Conselho do Idoso da cidade de Triunfo, informando que a idosa teria dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cajazeiras, com sinais de violência física, e que ao manter contato com a vítima, ela falou que havia sido agredida pelo seu bisneto, de 15 anos.

Ainda de acordo com a informação do Conselho, a idosa disse que as agressões foram na madrugada deste domingo, no entanto, durante a semana o menor já teria lhe agredido e tentado manter relações sexuais à força com ela, mas foi possível pedir socorro aos vizinhos.

O relato da PM aponta ainda que na madrugada de hoje o suspeito arrombou a porta da cozinha e adentrou na casa da idosa, que gritou por socorro, momento em que foi socorrida pelo pai do menor infrator.

A Polícia Militar conduziu o menor junto com o seu pai até a delegacia de Polícia Civil (DP) de Cajazeiras para medidas cabíveis. A idosa se dirigiu até a DP por meios próprios junto a familiares.

A Reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber do desfecho da ocorrência, mas até o fechamento desta matéria não havia sido possível.

Fonte: Diário do Sertão e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/13:02:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...