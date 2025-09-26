Adolescente é desmascarada pela polícia após denunciar três jovens por falso estupro coletivo no DF

Uma viatura da Polícia Civil do DF — Foto: PCDF / Divulgação

Jovem chegou a se auto lesionar para criar vestígios de violência antes de passar por exames no Instituto Médico Legal (IML)

A Polícia Civil do Distrito Federal descobriu que uma adolescente de 15 anos fez uma falsa denúncia de estrupo coletivo contra três outros jovens. A comunicação do delito tinha sido feita dia 16 de setembro e, após as supostas acusações, os menores, todos com idades entre 14 e 15 anos, chegaram a ser alvo de um decisão judicial indicando a internação provisória em uma unidade socioeducativa. Após diligências, agentes concluíram nesta quinta-feira que o delito não ocorreu e a jovem vai responder por ato infracional análogo à denunciação caluniosa.

Como investigadores descobriram falsa denúncia?

Os investigadores chegaram à conclusão que, além de não existir o crime, a suposta vítima fez a denúncia de forma premeditada. A adolescente se auto lesionou para deixar em si os vestígios da suposta violência sofrida.

A descoberta da falsa denúncia aconteceu após diligências dos policiais ao colégio onde estudavam os envolvidos, onde foram analisadas as câmeras de segurança. Os agentes também refizeram o percurso indicado pela suposta vítima, conferindo os local da abordagem informado por ela e o local da execução dos fatos falsamente informados. Também foram requeridos os dados de todos os envolvidos para verificar supostas mensagens apresentadas pela denunciante.

Logo após surgirem as novas evidências, a Polícia Civil comunicou o Poder Judiciário, pedindo a revogação das medidas aplicadas aos adolescentes falsamente acusados.

