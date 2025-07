Adolescente é detido suspeito de matar o irmão, de 10 anos, e jogar corpo em vala no Norte de MG

Corpo foi encontrado em uma vala — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Segundo a Polícia Militar, o adolescente contou que atingiu o irmão com um vergalhão durante uma briga e depois escondeu o corpo nos fundos da casa da família, na zona rural de Mato Verde.

Um adolescente, de 16 anos, foi detido suspeito de matar o próprio irmão, uma criança de 10 anos, na zona rural de Mato Verde, no Norte de Minas. O corpo da criança foi encontrado em uma vala a cerca de 50 metros da casa da família, na madrugada desta quinta-feira (31).

Segundo a Polícia Militar, a mãe havia saído para ir a um velório e deixou os filhos sob os cuidados de uma tia, vizinha da família. Eles jantaram na residência da tia e depois retornaram para casa, onde aguardariam a chegada da mãe.

Assim que chegou em casa, a mulher percebeu marcas de sangue no local e notou a ausência do filho mais novo. Ao ser questionado sobre o paradeiro do irmão, o adolescente afirmou que não sabia onde ele estava.

Em seguida, a mãe pediu ajuda aos vizinhos e, após cerca de 20 minutos de buscas, o corpo da criança foi encontrado em uma vala. Depois da localização da vítima, o irmão acabou confessando o crime.

Ele contou que, após jantarem na casa da tia, propôs ao irmão uma corrida até a residência da família. Durante o trajeto, afirmou que se esbarrou na vítima, que caiu no chão e bateu a cabeça.

“A vítima pegou uma faca descontente com o esbarrão e foi pra cima do suspeito, que para se defender teria pegado um vergalhão e atingido o irmão. […] Depois que a vítima faleceu, ele teria arrastado o irmão e jogado na vala”, disse o tenente Hilton Nunes.

O corpo apresentava uma perfuração de cerca de oito centímetros na região torácica. O instrumento usado no crime foi localizado em uma área de mata e apreendido; o adolescente contou que o lavou antes de descartá-lo. A faca que teria sido usada pela vítima para ameaçá-lo também foi apreendida.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o caso será investigado. O adolescente foi levado para a delegacia de Mato Verde pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio. A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar.

Em contato com a Inter TV, familiares relataram que os irmãos mantinham uma boa relação e eram bastante próximos.

Fonte: g1 MG de e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/14:00:31

