Adolescente é esfaqueada após denunciar padrasto por abuso sexual

(Foto: Ilustração) – Vítima de 16 anos foi atacada com seis golpes no abdômen em Diadema. Agressor de 34 anos havia sido preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.

Uma adolescente de 16 anos foi atacada com seis golpes de faca no abdômen pelo padrasto, Deivid Dantas dos Santos, de 34 anos, dentro da própria residência em Diadema, na Grande São Paulo. O ataque ocorreu na tarde de segunda-feira (25), poucos dias após a jovem ter registrado uma denúncia formal contra o agressor por abuso sexual na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) local.

O agressor fugiu após o crime, que foi parcialmente testemunhado pelo irmão mais novo da vítima. A adolescente foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Diadema, onde permanece internada. Não foram divulgadas informações sobre seu atual estado de saúde.

Documentos aos quais a CNN teve acesso mostram que, além da adolescente, outra familiar também relatou ter sofrido abusos sexuais cometidos pelo mesmo homem, conforme registrado no boletim da DDM de Diadema. Vizinhos perceberam uma discussão entre o suspeito e a vítima momentos antes da agressão, segundo relatou a mãe da jovem.

Após ser encontrada ferida, a adolescente foi levada ao hospital, onde passou por exames periciais. Deivid já havia sido preso em flagrante após a denúncia de abuso sexual e posteriormente submetido a audiência de custódia. A Polícia Civil solicitou sua prisão preventiva após o ataque com a faca, que foi localizada e apreendida pela perícia.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Diadema como tentativa de feminicídio e violência doméstica. A família recebeu orientações sobre medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/15:16:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...