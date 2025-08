Adolescente é esfaqueada pelo ex-companheiro no nordeste do Pará

Foto:Reprodução | O crime ocorreu na manhã desta terça-feira (5), em Igarapé-Açu

Uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, nesta terça-feira (5).

O caso, registrado na Vila Santos Antônio do Prata, é investigado como tentativa de feminicídio. O principal suspeito é um homem de 35 anos, apontado como ex-companheiro da vítima, que está sendo procurado pelas autoridades policiais.

Segundo as informações da Polícia Militar, por volta de 7h40, uma equipe foi acionada por moradores que relataram que um homem estaria no endereço da vítima tentando golpeá-la com uma faca.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída no meio da rua com várias perfurações pelo corpo. Ainda conforme testemunhas, após o crime, o suspeito teria corrido para uma área de mata.

Os policiais acionaram uma ambulância que realizou o socorro à vítima até o Hospital Municipal de Igarapé-açu.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h, em Ananindeua. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde da adolescente.

Um familiar da vítima contou aos policiais que o suspeito teria procurado a adolescente para retomar o relacionamento.

No entanto, ela teria negado, pois já estava com outra pessoa. A PM foi até a casa do suspeito, no entanto, ele teria fugido do local em uma motocicleta, conforme relatado por vizinhos.

As pessoas ainda contaram que o suspeito tem familiares que moram em uma localidade vizinha e que poderia ter se escondido no local. A equipe foi ao endereço indicado e realizou rondas pela área, mas o suspeito não foi localizado. Um inquérito foi aberto para apurar o caso e prender o autor das facadas.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2025/06:00:56

