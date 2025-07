Adolescente é estuprada por três irmãos ao perder transporte escolar

Foto: Divulgação | Três irmãos, de 32, 36 e 39 anos, foram presos suspeitos de estuprar uma adolescente de 17 anos. O crime aconteceu na noite de 7 de julho de 2025, na comunidade Sagrado Coração, zona rural de Nhamundá, no interior do Amazonas.

“No dia do crime, a vítima perdeu o transporte escolar ao voltar da aula para casa e foi abordada por um dos suspeitos. Ele aplicou uma substância em pó no nariz da adolescente, cuja composição ainda não foi identificada, na tentativa de dopá-la. Como o efeito da substância não foi suficiente para sedá-la, os suspeitos usaram força física, causando diversas lesões à vítima, confirmadas por exame pericial”, detalhou o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI,

Conforme a autoridade policial, após o crime, a adolescente tentou suicídio e foi encaminhada a uma unidade hospitalar. A denúncia chegou à Secretaria Municipal de Segurança, que identificou o caso como estupro e acionou o delegado Elton Araújo, da 43ª DIP, e o DPI.

As investigações apontaram indícios da participação dos três irmãos na noite do crime. Com base nisso, foi representada à Justiça pela prisão deles e os mandados de prisão foram deferidos durante o plantão judiciário.

“Montamos uma força-tarefa, da qual participei pessoalmente. Nos deslocamos ao município e usamos lanchas para chegar à comunidade, onde cumprimos os mandados judiciais. Um dos suspeitos é apontado como líder do tráfico de drogas local”, relatou o diretor do DPI.

Mavignier destacou o compromisso da PC-AM no combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, tanto em Manaus quanto no interior do Amazonas.

“Pedimos à população de Nhamundá que denuncie qualquer informação sobre outras possíveis vítimas desses criminosos à Polícia Civil local, pelo disque-denúncia 181 da Secretaria de Estado de Segurança (SSP-AM) ou pelo Disque 100, dos Direitos Humanos. Reafirmamos nosso empenho em erradicar o abuso sexual no interior do estado, transformando essa realidade de forma definitiva”, afirmou o delegado.

Os mandados judiciais foram cumpridos na sexta-feira (18/07). Os três irmãos responderão pelo crime de estupro, passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

Fonte: Portal do Holanda/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2025/06:26:19

