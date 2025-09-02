ambulancia
Pará Regional 

Adolescente é golpeado a terçadadas no oeste do Pará

Adria Karoline
image_pdfimage_print

Foto:Reprodução | Existe a suspeita de que a vítima tenha sido atacada por engano. A Polícia Civil investiga o caso

Um adolescente de 17 anos ficou ferido depois de ser golpeado a terçadadas na madrugada desta segunda-feira (1º/9), em Belterra, região oeste do Pará.

Três suspeitos foram presos por envolvimento no caso. Até agora, as circunstâncias do crime não foram reveladas.

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar foi acionada ao caso e iniciou as diligências assim que tomou conhecimento sobre o ocorrido. Os suspeitos foram localizados pelos agentes no bairro São Cristóvão.

A vítima relatou que foi golpeada por um terçado após procurar o proprietário de uma residência centralizada. No entanto, ele alegou ter sido surpreendido pelos suspeitos, que o agrediram de forma violenta.

O trio foi encaminhado até a Delegacia de Belterra. Existe suspeita de que o adolescente possa ter sido atacado por engano. Porém, a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que “a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Três suspeitos foram autuados por envolvimento na tentativa de homicídio. Equipes da Delegacia de Belterra realizam buscas a um quarto suspeito pelo crime. O caso segue sob investigação”.

 

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/08:23:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br   e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

 

You May Also Like

civil

Mulher é presa por tentar matar a sobrinha no Pará

Maria Alessandra 0
WhatsApp-Image-2022-08-02-at-06.04.44-768x512-1-768x445

Suspeito de fingir ser contador e falsificar documentos fiscais é preso no Pará

Adécio Piran 0
Alcoa-mina-de-bauxita

Fundo Juruti relança edital e convoca interessados

Adecio 0
%d blogueiros gostam disto: