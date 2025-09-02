Adolescente é golpeado a terçadadas no oeste do Pará
Foto:Reprodução | Existe a suspeita de que a vítima tenha sido atacada por engano. A Polícia Civil investiga o caso
Um adolescente de 17 anos ficou ferido depois de ser golpeado a terçadadas na madrugada desta segunda-feira (1º/9), em Belterra, região oeste do Pará.
Três suspeitos foram presos por envolvimento no caso. Até agora, as circunstâncias do crime não foram reveladas.
Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar foi acionada ao caso e iniciou as diligências assim que tomou conhecimento sobre o ocorrido. Os suspeitos foram localizados pelos agentes no bairro São Cristóvão.
A vítima relatou que foi golpeada por um terçado após procurar o proprietário de uma residência centralizada. No entanto, ele alegou ter sido surpreendido pelos suspeitos, que o agrediram de forma violenta.
O trio foi encaminhado até a Delegacia de Belterra. Existe suspeita de que o adolescente possa ter sido atacado por engano. Porém, a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que “a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.
Três suspeitos foram autuados por envolvimento na tentativa de homicídio. Equipes da Delegacia de Belterra realizam buscas a um quarto suspeito pelo crime. O caso segue sob investigação”.
Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/08:23:38
O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:
Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com