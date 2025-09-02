Adolescente é golpeado a terçadadas no oeste do Pará

Foto:Reprodução | Existe a suspeita de que a vítima tenha sido atacada por engano. A Polícia Civil investiga o caso

Um adolescente de 17 anos ficou ferido depois de ser golpeado a terçadadas na madrugada desta segunda-feira (1º/9), em Belterra, região oeste do Pará.

Três suspeitos foram presos por envolvimento no caso. Até agora, as circunstâncias do crime não foram reveladas.

Segundo o portal O Impacto, a Polícia Militar foi acionada ao caso e iniciou as diligências assim que tomou conhecimento sobre o ocorrido. Os suspeitos foram localizados pelos agentes no bairro São Cristóvão.

A vítima relatou que foi golpeada por um terçado após procurar o proprietário de uma residência centralizada. No entanto, ele alegou ter sido surpreendido pelos suspeitos, que o agrediram de forma violenta.

O trio foi encaminhado até a Delegacia de Belterra. Existe suspeita de que o adolescente possa ter sido atacado por engano. Porém, a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que “a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Três suspeitos foram autuados por envolvimento na tentativa de homicídio. Equipes da Delegacia de Belterra realizam buscas a um quarto suspeito pelo crime. O caso segue sob investigação”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/08:23:38

Curtir isso: Curtir Carregando...