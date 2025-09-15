Adolescente é morta a facadas em Altamira; namorado é suspeito

Foto:Reprodução | De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do homicídio ainda estão sendo apuradas.

Uma adolescente foi morta a golpes de faca no início da tarde desta segunda-feira (15/9), em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta do meio-dia e, segundo informações preliminares, o principal suspeito é o namorado da vítima, um homem maior de idade.

De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias do homicídio ainda estão sendo apuradas. A motivação do crime permanece desconhecida até o momento. Diligências foram iniciadas para localizar e prender o suspeito.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Altamira.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/16:57:31

