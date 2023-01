Adolescente é morto pelo próprio irmão com tiro de espingarda, em Santarém (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O primo ouviu um disparo da arma de fogo e correu até a residência quando encontrou Ângelo já sem vida. A comunidade quilombola Saracura onde o crime aconteceu, fica aproximadamente 11km de distância de Santarém. (Com informações do g1 Santarém e região* — PA).

À produção de jornalismo da TV Tapajós, a família de Ângelo Viana Cardoso, informou alguns detalhes da tragédia. A avó do adolescente, Maria de Lourdes, disse que o menino foi encontrado pelo primo caído do chão. A avó acredita que o tiro foi acidental.

You May Also Like