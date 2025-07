Adolescente é salva por motociclistas após pedir socorro com “gestos” na Grande Belém

(Foto: Reprodução) – Uma adolescente foi salva por motociclistas após ser rendida e ameaçada por um homem enquanto voltava da escola na BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O caso, que também foi publicado pelo G1, ocorreu na última semana e foi registrado por câmeras de monitoramento instaladas na via.

A jovem contou que foi abordada por um homem que vestia uma camisa verde, quando seguia a pé para casa. Inicialmente, o suspeito ofereceu capinhas de celular, mas logo em seguida exigiu que ela entregasse seu aparelho. Ela obedeceu, mas conseguiu convencê-lo a devolver o celular, alegando que precisava apagar algumas fotos. Foi nesse momento que as ameaças começaram.

“Ele falava que ia me dar um tiro. O tempo todo ele falava que ia me matar. Ele ficou me beliscando o tempo todo para eu não reagir a nada. Para eu não pedir ajuda. Para eu não gritar”, relatou a adolescente.

As imagens mostram o homem andando com a adolescente até a frente de uma loja, tentando disfarçar a situação ao abraçá-la. Mesmo diante da violência e das ameaças, a jovem conseguiu manter a calma. Quando avistou dois motociclistas parados no semáforo próximo, sinalizou discretamente com os lábios, pedindo ajuda.

“Eu só virei o rosto, o sinal fechou, então eu pedi ajuda, mas sem gritar, sem nada. Foi só no silêncio mesmo. ‘Me ajuda, por favor, me ajuda’. Quando eu pedi ajuda, que ele percebeu e começou a me beliscar mais forte. Foi aí que começaram as ameaças”, contou a vítima.

Segundo ela, o homem chegou a afirmar que sabia onde ela estudava e que a esperaria na frente da escola para matá-la.

A atitude da jovem chamou a atenção dos motociclistas. Em depoimento ao G1, um deles relatou o momento exato em que perceberam o pedido de socorro:

“Nós estávamos no sinal esperando abrir, quando de repente, olhamos para o lado e ela gesticulou com a boca pedindo ajuda. Nesse momento, o rapaz me cutucou falando ‘mano, essa moça está precisando de ajuda. Ela pediu ajuda para mim e para você’”, disse o motociclista, que preferiu não se identificar.

Os motociclistas decidiram agir rapidamente. Um deles relatou:

“Vamos subir a calçada de moto e vamos abordá-lo lá na frente. Foi o que nós fizemos. Não tocamos nele, porque ficamos com medo de sofrer alguma retaliação”.

Eles então cercaram o suspeito e a adolescente com as motos. O homem se assustou com a aproximação e se afastou da vítima.

“Nós chegamos e eu perguntei, ‘tá acontecendo alguma coisa moça?’ e ele se afastou dela. Nisso que ele se afastou, eu meti a moto entre ele e ela para guardar logo a vida dela”, contou.

Após a intervenção dos motociclistas, o homem fugiu do local. A adolescente afirmou que, naquele momento, sentiu apenas alívio.

“Eu consegui respirar de novo. Eu fiquei muito nervosa, tensa, porque eu não estava conseguindo respirar, eu já estava nervosa demais”, lembrou.

Até esta terça-feira (22), segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito havia sido preso e o caso não tinha sido registrado na delegacia da área. A corporação reforçou a importância de formalizar denúncias para que os casos possam ser devidamente investigados.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/14:17:03

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

