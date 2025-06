Adolescente é sequestrado e torturado após escrever siglas de facções em caderno

Jovem é sequestrado e agredido por referência a facção em material escola. (Foto:Divulgação/PCCE).

Caso aconteceu em Fortaleza (CE); aluno foi espancado e teve o cabelo cortado por criminosos

Um adolescente foi sequestrado, espancado e teve o cabelo cortado por integrantes de uma facção criminosa, nesta quarta-feira (11), em Fortaleza, no Ceará. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado (PCCE).

Segundo informações repassadas por testemunhas, o jovem foi abordado por criminosos ao sair da escola, após escrever no caderno escolar siglas que fazem referência a facções rivais.

Um dos presos na operação policia interestadual que resultou na captura de 12 pessoas ligadas à facção criminosa comando vermelho

Polícia Civil do Pará captura 12 membros do Comando Vermelho; são 120 prisões em 2025

De acordo com a apuração, o caderno do estudante continha as inscrições “BDM”, em alusão ao grupo Bonde do Maluco, e “TCP”, sigla do Terceiro Comando Puro, facção de origem carioca. Ambas são rivais do Comando Vermelho (CV), que atua fortemente na região.

A vítima foi levada pelos criminosos, que a torturaram fisicamente, cortaram seu cabelo à força e o agrediram com socos e chutes. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar e resgatar o adolescente.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o jovem foi levado ao hospital por uma equipe da Polícia Civil e, após atendimento médico, prestou depoimento no 10º Distrito Policial, que está à frente da investigação.

A Secretaria de Educação do Ceará esclareceu que o fato ocorreu fora do ambiente escolar e que os pais do estudante, além dos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, já estão acompanhando o caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/07:00:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...