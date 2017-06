Adolescente é suspeito de matar, estuprar idosa e jogar corpo em rio de Belterra, PA

Suspeito de 15 anos foi apreendido. Vítima, de 62 anos, foi espancada e morta a golpes de terçado; corpo dela foi encontrado sem roupa no rio Tapajós.

A aposentada Esmeralda Bentes, de 62 anos, foi espancada e morta a golpes de terçado perto da casa em que morava, na comunidade Pinin, interior de Belterra, oeste do Pará. O principal suspeito do crime é um adolescente de 15 anos, que foi apreendido.

De acordo com informações da Polícia Civil, a motivação do assassinato foi porque o adolescente havia sido acusado de um furto na comunidade. O crime aconteceu na quinta-feira (15), mas o corpo dela só foi encontrado sem roupas já no sábado (17), por moradores da região.

O corpo da aposentada Esmeralda Bentes foi retirado do rio e levado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), órgão do Instituto Médico Legal (IML), em Santarém, onde passou por exame de necrospia e depois foi liberado para o sepultamento.

Ainda segundo a polícia, com base no relato do suspeito, a idosa ainda chegou a ser abusada sexualmente dentro de uma canoa. Outro suspeito é investigado por participação no crime. Eles amarraram pedras na idosa e atiraram o corpo dela em uma área de igapó, no rio Tapajós.

O menor foi apreendido em casa, que também fica na comunidade Pinin, onde foi autuado em flagrante por ato infracional pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ele será encaminhado a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado (Fasepa).

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...