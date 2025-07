Adolescente entra em escola com facão, mata criança e deixa feridos no RS

Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, morreu no ataque ocorrido em uma escola municipal de Estação (RS) (Foto: Reprodução)

Lorena Barros, Luana Takahashi, Eduarda Esteves, Tiago Minervino

Um adolescente armado com um facão entrou em uma escola municipal da cidade de Estação, no norte do Rio Grande do Sul, matou uma criança de nove anos e feriu ao menos outras duas na manhã de hoje.

O que aconteceu

Um aluno morreu, informou a Brigada Militar. Vitor André Kungel Gambirazi, 9, foi atingido na região do tórax, chegou a ser levado ao hospital, mas morreu na unidade de saúde, segundo o prefeito Geverson Zimmermann (PSDB).

Duas alunas e uma professora ficaram feridas. Uma das vítimas, uma menina de nove anos e foi encaminhada a um hospital de Erechim.

A professora, de 34 anos, tentava defender os outros estudantes do ataque quando foi esfaqueada.

O estado de saúde das duas é estável. Uma terceira estudante, de oito anos, teve ferimentos leves, recebeu os primeiros socorros e foi liberada em seguida, informou o prefeito.

Invasão em sala de aula aconteceu na Escola Maria do Nascimento Giacomazzi. A instituição municipal tem 152 estudantes. Os alunos atacados estavam em uma sala do terceiro ano.

Adolescente agressor tinha 16 anos e atacou as vítimas aleatoriamente. O garoto não tinha ligação com a escola e, apesar de ser conhecido na vizinhança, não tinha relação com nenhuma das vítimas, segundo o prefeito.

Ele foi apreendido pela Brigada Militar e encaminhado à Polícia Civil. Ele está sob custódia na Delegacia de Getúlio Vargas.

Ele passava por acompanhamento psiquiátrico e teve consulta um dia antes do ataque, segundo o prefeito. Giacomazzi afirmou ao portal UA Online que os pais do adolescente conversaram com o psiquiatra que atende o garoto e que ele disse que o suspeito “estava respondendo bem ao tratamento”.

Autor conseguiu entrar na escola após falar que queria deixar currículo no local. “Ele disse que ia entregar um currículo para as meninas [da escola]. Ele pediu para ir ao banheiro, mas veio intencionado.

Ele tinha uma faca e um facão, entrou na sala da terceira série e começou a avançar nas crianças”, afirmou. O infrator é morador de Estação e não possui nenhum antecedente policial.

Ministro e governador lamentam morte de criança

Governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que crime não pode ser naturalizado. “Determinei que nossas forças de segurança atuem com prioridade total na apuração do caso e que a Secretaria da Saúde atue no apoio à comunidade escolar. Nada é mais urgente do que garantir que nossas crianças estejam seguras. E nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola”, escreveu no X.

Continua após a publicidade

Ministro da Educação disse ter recebido a notícia “com tristeza” e lamentou o ataque à instituição de ensino. Por meio de nota, Camilo Santana também informou que conversou com o prefeito de Estação e enviou uma equipe de psicólogas especializada em situações de crise e violência extrema “para apoiar em tudo o que for necessário”.

Camilo reforçou que o MEC trabalha em conjunto com o Ministério da Justiça e as autoridades locais para apurar o ocorrido. “Reafirmamos nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares. À população, comunidade escolar e familiares das vítimas, meus sinceros sentimentos nesse momento de dor profunda”.

A polícia busca entender o que levou o adolescente a cometer o ataque. Em nota, o órgão afirmou que ele não tinha antecedentes criminais e que está sob custódia da Polícia Civil e da Brigada Militar.

Aulas na cidade foram suspensas por tempo indeterminado. Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura de Estação informou que as equipes estão mobilizadas para prestar apoio a famílias e à comunidade escolar.

A cidade de Estação tem 5.500 habitantes. Ela fica a 340 quilômetros de Porto Alegre.

Fonte: uol.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/18:15:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...