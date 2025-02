Adolescente faz sinal universal de socorro e é salva na rodoviária de Jataí

Homem é preso após adolescente usar sinal universal de socorro em rodoviária de Jataí (Foto:Divulgação / GCMJ).

Sinal silencioso permite que vítimas de violência doméstica peçam ajuda discretamente. Homem foi preso pela Guarda Civil de Jataí

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na ultima sexta-feira (21) no Terminal Rodoviário de Jataí, após uma adolescente de 17 anos utilizar o sinal universal de socorro para pedir ajuda.

O gesto foi identificado por um atendente de guichê, que imediatamente acionou a Guarda Civil Municipal de Jataí (GCMJ).

A equipe da GCMJ, que estava no terminal, abordou o casal no estacionamento, no momento em que entravam em um veículo. Durante a abordagem, o suspeito demonstrou nervosismo e negou qualquer ato contra a jovem. No entanto, a vítima relatou que vinha sofrendo agressões do companheiro e que, momentos antes, utilizou o sinal universal para pedir ajuda, pois estava sendo ameaçada no local.

O homem foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada pelo crime de ameaça. Durante o procedimento, ele ainda desacatou uma escrivã que estava em serviço.

O sinal universal de socorro e sua importância

O sinal universal de socorro é um gesto silencioso criado para permitir que vítimas de violência doméstica peçam ajuda discretamente, sem alertar o agressor. O gesto consiste em:

Levantar uma das mãos com a palma voltada para fora.

Dobrar o polegar para dentro da palma.

Fechar os outros quatro dedos sobre o polegar, formando um punho.

Esse sinal tem sido amplamente divulgado por organizações de combate à violência contra a mulher e pode ser reconhecido por pessoas ao redor, permitindo uma intervenção rápida e segura.

