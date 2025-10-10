Adolescente mata e esquarteja irmãos indígenas de 2 e 5 anos no Amazonas

Crianças indígenas Sateré-Mawé foram mortas pelo irmão adolescente (Foto: WhatsApp/Reprodução)

Duas crianças indígenas, de 2 e 5 anos, foram mortas e esquartejadas pelo próprio irmão, um adolescente de 17 anos, na Aldeia Tabatinga, território Sateré-Mawé, na região do Rio Andirá, no município de Barreirinha (a 552 quilômetros por via fluvial), nesta quinta-feira (9). Ele foi apreendido.

A Polícia Militar informou que o jovem foi visto em atitude suspeita por moradores que acionaram a força de segurança. Agentes de segurança indígenas da aldeia encontraram o adolescente na casa de madeira da família com partes dos corpos das crianças.

Ele havia cavado buracos para ocultar as partes dos corpos e escondeu o terçado utilizado para esquartejar as crianças em uma mata nas proximidades da casa. Um cachorro também foi morto e enterrado por ele.

Ao ser preso, o adolescente confessou o ato infracional análogo a homicídio. Ele afirmou que foi obrigado por um tio, identificado apenas como “Valdecir”, a matar os irmãos.

“Foi meu tio, ‘Valdecir’. Ele me ameaçou, ele disse que tinha raiva de nós. Ele foi armado lá. Ele me pegou de surpresa. Ele foi lá (na casa) ontem (terça-feira), aliás, ele foi hoje de manhã (quarta-feira). Eu fui tirar bacaba, aí ele me pegou de surpresa quando eu voltei. Ele tava com espingarda e terçado e ele falou que se eu não matasse, ele ia me matar. Entendeu?”, declarou o adolescente aos policiais. O depoimento foi gravado em vídeo.

Questionado sobre o paradeiro do tio, o adolescente afirmou que ele “saiu fora” – foi embora.

A mãe, que havia saído e deixado os filhos em casa, disse que o filho estava sob efeito de entorpecentes.

O crime gerou revolta entre os moradores de Barreirinha. Por segurança, o adolescente foi levado para Parintins e será transferido para Manaus.

Fonte: Amazonas Atual e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2025/14:59:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...