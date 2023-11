Adolescente mata irmã de 8 anos e pai é preso como principal suspeito

Antônio Marcos da Silva chegou a ser preso como suspeito, mas a adolescente, ao ser confrontada pelas autoridades, confessou ter cometido o ato durante um “momento de fúria”.Uma tragédia familiar abalou a tranquila rua Aramanai, no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste paraense. Uma adolescente de 14 anos matou a irmã, uma criança de 8 anos, com uma facada, dentro da residência onde elas moravam com a mãe. No momento do crime, a mãe não estava no local.

Vizinhos, surpresos e horrorizados, foram os primeiros a descobrir a terrível cena. A menina foi encontrada sem vida dentro da casa, vítima de uma perfuração de faca no pescoço. O impacto da notícia reverberou pela comunidade, deixando todos em estado de choque, principalmente quando o pai das meninas, Antônio Marcos da Silva, foi preso como suspeito da morte da própria filha.

Antônio Marcos da Silva estava separado da mãe das meninas e estava sob medida protetiva. Na delegacia, ele negou a autoria do crime e alegou não ver as filhas há cinco meses. Antônio disse que ficou em choque quando soube da trágica notícia da morte pela Polícia Militar. Conduzido à Delegacia de Santarém, o pai foi detido como suspeito do crime.

Durante a tarde, a adolescente de 14 anos foi até à delegacia prestar depoimento. Ao ser confrontada pelas autoridades, a jovem confessou ter cometido o ato durante um “momento de fúria” e que teria fugido do local em seguida. Após a confissão, Antônio foi liberado. A adolescente ficou à disposição das autoridades.

Em um emocionante depoimento à imprensa local logo após ser solto, Antônio revelou um relato doloroso de sua vida após a separação. “Eu era escravo por causa da medida protetiva, estava há cinco meses sem ver minha filha, caí nas drogas infelizmente com tudo isso, perdi tudo. Eu não sei se elas estavam sozinhas, ela [a mãe] pagava uma menina pra ficar com elas, mas não sei se estava, agora perdi duas filhas”, desabafou, mostrando a complexidade das circunstâncias que culminaram nesse trágico desfecho.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/07:35:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...