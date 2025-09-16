Adolescente mata mãe com golpe de “mata-leão” que aprendeu na internet

(Foto: Divulgação) – Um crime chocou os moradores de Colíder (MT) na quinta-feira (11/9).

Samara Aparecida da Conceição foi encontrada morta dentro do quarto onde dormia com a filha adolescente, que confessou ter participado diretamente do homicídio.

Segundo a Polícia Civil, a jovem tentou aplicar um golpe de “mata-leão” aprendido na internet. Na sequência, utilizou uma camiseta para asfixiar a mãe, contando com o apoio do namorado, de 16 anos, e de outros dois adolescentes.

De acordo com o delegado Adan Ximenes, a ação foi premeditada:

“A filha montou na mãe e aplicou-lhe um mata-leão. Um adolescente imobilizou o braço direito, o outro o esquerdo e o quarto adolescente imobilizou as pernas. Todos foram apreendidos”, detalhou.

Corpo encontrado amarrado

A vítima foi encontrada com as mãos amarradas por um fio de ferro de passar roupas e uma camiseta enrolada no pescoço, indicando que foi esganada.

Após o crime, a filha, o namorado e outro adolescente fugiram, mas foram localizados escondidos debaixo de uma árvore em uma área rural. Com eles, a polícia apreendeu R$ 4 mil em espécie, dinheiro que, segundo os jovens, pertencia à mãe e seria usado em uma feira agropecuária na cidade vizinha.

Investigação

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido premeditado pela filha, em conjunto com o namorado. Todos os envolvidos foram apreendidos e estão à disposição da Justiça.

Fonte: Portal do Tupiniquim e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/17:21:23

