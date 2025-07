Adolescente matou família influenciado por jogo violento

Polícia do Rio deu por encerrado o caso | Divulgação

Crime brutal foi planejado com ajuda da namorada e teve motivação emocional e financeira

O caso que chocou o interior do Rio de Janeiro teve sua investigação encerrada pela Polícia Civil. O adolescente de 14 anos, que matou os pais e o irmão de três anos em Itaperuna, teria se inspirado em um jogo de terror com conteúdo extremamente violento e perturbador, segundo a apuração policial.

O triplo homicídio ocorreu na madrugada de 21 de junho, quando o jovem esperou que todos dormissem para agir. Armado com um revólver pertencente ao pai, ele executou os três familiares a tiros e escondeu os corpos em uma cisterna no quintal da casa.

A namorada do adolescente, de 15 anos, acompanhou os crimes à distância, em tempo real, por meio de mensagens trocadas durante a madrugada.

Influência macabra

Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, da 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna, o adolescente e a namorada eram obcecados por um jogo com enredo envolvendo incesto, assassinato e canibalismo.

Embora não jogassem diretamente, consumiam intensamente vídeos e conteúdos online relacionados ao game e até se referiam às vítimas usando nomes dos personagens. “É um conteúdo absolutamente perturbador. Eles mantinham contato constante, trocando mensagens com referências explícitas ao jogo e às ações planejadas”, detalhou o delegado.

Chantagem emocional e ambição

A investigação revelou que o crime teve duas motivações principais: o desejo do casal de viver o relacionamento à distância, proibido pelos pais, e o interesse do adolescente em vender bens da família, como carro e casa, para financiar uma viagem e um possível recomeço com a namorada.

O relacionamento, iniciado há cerca de seis anos por meio de jogos online, ganhou intensidade no último ano. A jovem, segundo a polícia, pressionava o namorado emocionalmente, ameaçando terminar o namoro caso eles não se encontrassem pessoalmente. A situação teria servido de gatilho para o plano criminoso.

Em mensagens trocadas após os assassinatos, a adolescente escreveu: “Nunca pensei que alguém faria isso por mim”. O garoto chegou a sugerir que ela matasse a própria mãe, com a ideia de também viajar armado até o Mato Grosso, onde ela vivia.

Encerramento do caso

A garota foi apreendida no dia 30 de junho, em Água Boa (MT), a cerca de 1.800 km de Itaperuna. Já o adolescente está internado desde 19 de junho no Centro de Socioeducação de São Fidélis (RJ).

Ambos responderão por ato infracional análogo a homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. “Temos autoria, provas e confissões. O caso está encerrado com os dois responsabilizados”, concluiu o delegado Guimarães.

Fonte: Justiça ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/08:43:36

