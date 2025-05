Adolescente morre afogado após mergulhar no Rio Xingu, em Altamira (PA)

Rio Xingu, em Altamira, sudoeste do Pará. — Foto: Divulgação

Esse é o quarto caso de afogamento registrado no município nos últimos 30 dias, segundo os bombeiros.

Um adolescente morreu afogado na tarde desta segunda-feira (19) após mergulhar no Rio Xingu, nas proximidades do trapiche da orla de Altamira, no sudoeste do Pará. Ele estava acompanhado de três amigos quando desapareceu nas águas, de acordo com testemunhas.

Segundo relatos, o jovem foi levado pela correnteza logo após entrar no rio. Um homem que estava próximo ainda tentou resgatá-lo e conseguiu alcançá-lo, mas o adolescente teria soltado a mão do socorrista e se afundado logo em seguida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Altamira foi acionada e iniciou as buscas na área indicada pelas testemunhas, que foi sinalizada com uma boia. Mergulhadores realizaram uma varredura subaquática no ponto onde o adolescente foi visto pela última vez. Pouco tempo depois, o corpo da vítima foi localizado.

Este é o quarto caso de afogamento registrado em Altamira nos últimos 30 dias, o que tem gerado preocupação entre autoridades e moradores da região. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que banhistas redobrem os cuidados ao entrarem em áreas de rio com correnteza forte, especialmente durante o período de cheia.

A Polícia Civil informou que a morte por afogamento é investigada pela Seccional de Altamira. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente.

g1 Pará — Belém

Fonte:Dilson Pimentel e Eva Pires/O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/05/2025/07:27:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...