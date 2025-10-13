Adolescente morre afogado na praia de Ponta de Pedras, em Santarém (PA)

Jovem desapareceu nas aguas e foi encontrado sem vida. — Foto: Redes Sociais

Vítima de 14 anos se afogou na tarde deste domingo (12) enquanto tomava banho nas águas do Rio Tapajós.

Um adolescente identificado como Wesley Taylon, de 14 anos, morreu afogado na tarde deste domingo (12) na praia de Ponta de Pedras, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações preliminares, o jovem tomava banho quando desapareceu nas águas. Pessoas que estavam no local ainda tentaram resgatar o adolescente, mas ele já foi retirado sem vida.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizou os procedimentos de remoção do corpo para a areia.

Wesley Taylon morava na comunidade Perema, região do planalto da Santarém-Curuá-Una, e estava na praia na companhia de familiares.

De acordo com pessoas que estavam presentes no local do incidente, Taylon teria se afastado um pouco da marfem e caído em um perau, uma espécie de buraco no leito do rio formado pelo movimento da hélice de embarcações. O jovem não sabia nadar e acabou se afogando.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/10:11:25

