Adolescente morre afogado no rio Xingu em Altamira | PA

Foto: Reprodução | O menino ficou submerso por algum tempo, e quando foi localizado, Rian já estava sem vida.

Testemunhas relataram que o garoto passou a tarde com familiares, na Comunidade do Paial, em Altamira, sudoeste paraense, comemorando o final de ano. A intenção era celebrar a chegada do ano novo em família, mas a tragédia obrigou todos a retornarem mais cedo para casa. Rian Almeida dos Santos, de apenas 12 anos, morreu afogado enquanto brincava com familiares e amigos na tarde de terça-feira (31).

Quem viu o corpo da criança conta que havia uma marca profunda no peito, o que pode sinalizar que o menino bateu em alguma coisa quando pulou na água. Brincando, Rian Almeida dos Santos teria pulado no rio logo após o grupo chegar à praia, e assim que ele mergulhou, não foi mais visto. O menino ficou submerso por algum tempo, e quando foi localizado, Rian já estava sem vida.

Testemunhas relataram que Rian passou a manhã brincando no Porto dos Carroceiro, filho de lascador, o garoto iria com frequência ao local e era muito conhecido. Segundo a testemunha, era por volta das 14h quando o afogamento foi confirmado. Por volta das 16h familiares chegaram ao porto pedindo ajuda após o acidente, mas já não era mais possível fazer nada, Rian estava morto.

Rian tinha 12 anos. Após a chegada da Polícia Civil, peritos do IML foram acionados e removeram o corpo do local. O caso é investigado pela polícia.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/10:26:16

