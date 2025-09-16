Adolescente morre ao cair de toboágua de parque aquático em SP

Parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP) | Divulgação/Prefeitura de Olímpia

A queda aconteceu de uma altura aproximada de 13 metros.

Um adolescente de 15 anos morreu após cair de um toboágua no parque aquático Thermas de Olímpia (a 438 km de São Paulo). O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita.

Segundo o boletim de ocorrência, Pedro Gabriel Silva de Oliveira, de Campos do Jordão (SP), estava no parque com familiares. A queda aconteceu de uma altura aproximada de 13 metros.

Em nota, o Thermas dos Laranjais lamentou o ocorrido e disse que está prestado todo o apoio aos parentes da vítima.

Segundo a polícia, testemunhas relataram que o acidente aconteceu no toboágua Kamikaze, um dos mais altos do parque aquático, com 30 metros de altura.

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, mas Pedro teria escorregado e caído da plataforma que dá acesso ao topo do brinquedo. Testemunhas relataram ainda aos policiais que ele não chegou a descer no toboágua.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima “teria caído da parte superior da torre de acesso de um complexo de toboáguas”.

Ainda segundo o registro, o adolescente recebeu os primeiros socorros no local. Ele foi levado de ambulância do próprio parque aquático até à Santa Casa de Olímpia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O corpo de Pedro foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Barretos, cidade vizinha.

“O Thermas dos Laranjais lamenta profundamente o incidente ocorrido nesta segunda-feira, que resultou no falecimento de um visitante de 15 anos”, diz o parque aquático, em nota.

Assim que tomou conhecimento do fato, ainda segundo o comunicado, “a equipe prestou imediatamente os primeiros socorros, seguindo todos os protocolos de emergência”.

“Neste momento de dor, a prioridade é oferecer toda a assistência necessária à família do adolescente. A direção do parque se coloca à disposição para colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das circunstâncias do ocorrido. Reforçamos nosso compromisso incondicional com a segurança de nossos visitantes, que sempre foi e continuará sendo o maior valor do Thermas dos Laranjais”.

O Thermas dos Laranjais foi considerado o segundo parque aquático mais visitado do mundo em 2023 e o mais visitado da América Latina, conforme o relatório da TEA (Themed Entertainment Association) em parceria com a AECOM.

Conhecida como a Orlando brasileira, a cidade de Olímpia, com cerca de 60 mil habitantes, prevê receber até cinco milhões de turistas este ano.

Fonte: SIMONE MACHADO/FOLHAPRESS/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/08:01:46

