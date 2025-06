Adolescente morre após comer bolo de pote entregue com bilhete misterioso: ‘Mimo para a mais linda’

Foto: Reprodução | Intoxicação alimentar é a causa apontada para a morte da jovem, segundo boletim de ocorrência.

Uma adolescente de 17 anos morreu após comer um bolo de pote entregue em sua casa com um bilhete, no último sábado (31/05), em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A jovem, identificada como Ana Luiza de Oliveira Neves, faleceu na tarde de domingo (1º), menos de 24 horas após ingerir o alimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, o doce foi entregue por um motoboy na residência da família, no bairro Parque Paraíso, por volta das 17h de sábado. O bolo chegou acompanhado de um bilhete com os dizeres: “Um mimo para a garota mais linda que eu já vi”. A encomenda foi recebida pela irmã da vítima.

Cerca de uma hora depois, Ana Luiza chegou em casa, comeu o bolo e, menos de uma hora após o consumo, começou a passar mal. Ela enviou mensagens a um amigo relatando o mal-estar. O amigo, então, questionou o fato de ela ter comido um alimento sem saber a procedência. A jovem confirmou que não sabia quem havia enviado o doce.

Diante do agravamento dos sintomas, o pai da adolescente a levou para atendimento em um hospital da região. O diagnóstico foi de intoxicação alimentar. Ela foi medicada com soro e remédios e, após apresentar melhora, recebeu alta.

No entanto, no dia seguinte, o quadro de saúde voltou a piorar. Por volta das 16h de domingo, Ana Luiza foi levada novamente ao pronto-socorro, mas já chegou à unidade sem sinais vitais. Conforme relato da equipe médica, a adolescente apresentava cianose (coloração azulada na pele por falta de oxigenação), hipotermia, ausência de batimentos cardíacos e respiração. Ela sofreu cerca de 20 minutos de parada cardiorrespiratória. As tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

Segundo o boletim de ocorrência, a causa da morte foi apontada como intoxicação alimentar. O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Itapecerica da Serra. Foram apreendidos o bolo, a embalagem do produto, um pacote de doces e o bilhete entregue junto ao doce. As autoridades investigam a origem da encomenda.

Fonte: O Liberal

