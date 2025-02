Adolescente morre após injetar líquido de borboleta na perna

Foto: Reprodução | O caso continua sendo investigado pela Polícia, que espera o laudo da perícia.

Davi Nunes Moreira, um adolescente de 14 anos, morreu após dar entrada no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), no sudoeste da Bahia. Segundo o pai do garoto, quando ele foi atendido pela médica, contou que amassou uma borboleta, misturou os restos do inseto com água, encheu uma seringa e injetou o líquido na própria perna.

Davi foi atendido no HGVC na última terça-feira (11/02) e morreu no dia seguinte. O pai conta que o rapaz comprou a seringa na farmácia, mas não sabe a motivação que fez o filho amassar o animal e injetar o líquido na perna. O adolescente logo apresentou alguns sintomas, como um machucado na perna e depois começou a mancar.

Uma semana antes da internação, o pai perguntou o motivo dele estar daquele jeito. A resposta foi de que o rapaz tinha se machucado enquanto brincava. Depois que os sintomas pioraram, Davi foi levado ao hospital de Planalto, após ele vomitar.

Davi ficou uma semana internado e só depois foi transferido para Vitória da Conquista. Quando o pai foi arrumar a casa, depois que o filho já tinha falecido, encontrou a seringa mencionada embaixo do travesseiro. Especialistas afirmam que a manipulação de partes biológicas de insetos pode ser prejudicial à saúde humana.

As borboletas têm substâncias tóxicas que para elas servem como mecanismo de defesa contra predadores, enquanto para o ser humano representa um risco sério. A Polícia Civil continua investigando o caso, enquanto aguarda o resultado da perícia médica para poder atestar a causa da morte do adolescente. O velório e o enterro aconteceram na última sexta-feira (14/02).

