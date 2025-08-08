Adolescente morre após ser espancada por ex-companheiro no Pará

(Foto: Reprodução) – Ela estava internada em estado grave desde terça-feira (5), no Hospital Metropolitano

A adolescente, identificada como Tainá, de 15 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (07) no Hospital Metropolitano, localizado no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, onde estava internada em estado grave desde terça-feira (5). Ela foi brutalmente atacada pelo ex-companheiro na Vila Santo Antônio do Prata, em Igarapé-Açu, e lutava pela vida após o crime que chocou a comunidade local.

Após a agressão, a vítima já era vista por moradores da área, como alguém que já estava morta, e, segundo eles, só um milagre poderia salvá-la. O agressor, identificado como Jacó Gomes Pereira, foi preso momentos depois do ocorrido pela Polícia Civil do Pará. Ele se apresentou à delegacia de Santa Maria do Pará e foi conduzido à Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) do município de Castanhal, onde está à disposição da Justiça.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/14:33:15

