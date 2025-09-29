Adolescente morre no CIAM em Marabá; caso reacende questionamentos sobre segurança

O Centro de Internação do Adolescente Masculino de Marabá (Ciam) | Foto: Divulgação

O adolescente Samuel Pajau da Silva morreu neste domingo (28) no Centro de Internação do Adolescente Masculino (CIAM), em Marabá, em circunstância caracterizada como suicídio por enforcamento. De acordo com informações preliminares, ele utilizou a própria roupa íntima para cometer o ato.

A direção do CIAM confirmou a morte em comunicado oficial. O texto informa que todos os procedimentos legais e administrativos foram iniciados e que os órgãos competentes já foram acionados. A unidade também manifestou pesar pelo ocorrido e reconheceu os impactos do caso para os servidores e para quem acompanhava o adolescente.

O episódio ocorre em um contexto de incidentes graves no CIAM. Em 2021, o adolescente Eduardo Ferreira Lima, de 14 anos, foi morto por outro interno com uma lâmina de barbear.

O caso resultou em críticas às condições de segurança e, em 2025, o Estado foi condenado pela Justiça a indenizar a família de Eduardo em mais de R$ 200 mil por falha no dever de proteção à vida de pessoa sob custódia.

A morte de Samuel ampliou as cobranças para que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) e órgãos de controle revisem as condições de proteção, segurança e assistência psicológica no CIAM. Familiares e sociedade aguardam esclarecimentos sobre as circunstâncias do caso.

