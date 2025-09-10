Adolescente sofre abuso sexual dentro de carro no Pará

Foto: Reprodução | A prisão foi efetuada pela Polícia Civil.

Na manhã desta terça-feira (09), a Polícia Civil, através da Delegacia de Salvaterra, no Pará, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Salvaterra. O indivíduo se aproveitou da confiança depositada pela família da vítima, que é uma adolescente. Ele cometia os abusos quando levava a jovem para a escola em seu veículo. O suspeito ainda proferiu ameaças à vítima e para sua genitora.

O homem foi encontrado em uma residência particular localizada na Comunidade São Veríssimo, no município de Salvaterra. O custodiado foi conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis e se encontra à disposição da Justiça.

Fonte: PCPA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/07:24:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com